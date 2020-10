Biken in Südtirol

Egal, ob (E)-Biker, Genussradler, Downhiller oder Hobby-Mountainbiker: Mit 600 Kilometer Radtouren in zwei Höhelangen bringt das Südtiroler Bike Eldorado Gröden/Seiser Alm alle in die Gänge. Knackige Trails wechseln mit rasanten Abfahrten und anspruchsvollen Climbs. Das grandiose Dolomiten-Panorama mit Cirspitzen, Puez-, Sella- und Langkofelgruppe fährt dabei immer mit. Wer zwischendurch absatteln oder die Kräfte schonen möchte, lässt sich vom Bike-Transporter oder den Bergbahnen mitnehmen.



Gemeinsam reintreten in die „Approved Bike Area“



Das Hotel Sun Valley ist Gröden Active Partner. Damit können Gäste teilweise kostenlos am Wochenprogramm teilnehmen. Für Biker sind MTB-Fahrtechnikkurse dabei, ebenso wie traumhafte Bike- und Panorama-Touren oder etwa eine Sunset-E-Bike-Tour. Außerdem eine der schönsten MTB-Touren der Welt, die Sellaronda. Trail-Rider steuern die zwölf Kilometer lange „Trail Arena Val Gardena“ an, mit zwei leichten und zwei mittelschweren Flow-Trails sowie einer Freeride-Strecke.



Vom Hochgefühl zur Tiefenentspannung



Runter vom Rad, rein ins Wellness & Spa "Alpine" des Hotels Sun Valley: Die nächsten Runden werden im Indoorpool gedreht – oder auch in der Sauna-Oase mit türkischen Dampfbad, Tiroler Stubensauna und Brechlbad. Eine entspannende Massage bringt den Muskelkater zum Schnurren und ein anschließendes Body-Treatment in der Beautylounge entspannt für den nächsten Gang: die ladinischen, mediterranen und internationalen Köstlichkeiten, die Chefkoch Giuseppe de Candia auf den Tisch zaubert. Tipp für Weinkenner: Eine Entdeckungstour durch den Weinkeller mit Sommelier Fabio Marchiori. Danach folgt der Rückzug in eines der gemütlichen und mit viel Holz eingerichteten Zimmer und Suiten im Sun Valley.



