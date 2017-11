Oft wird in der Weihnachtszeit, zum Geburtstag oder zum Jubiläum ein Geschenk gesucht, das individuell und einzigartig ist und so mancher Autobesitzer weiß, was er sich wünscht, es aber selten bekommt. Denn selbst wenn der Kfz-Besitzer sein individuelles Wunschkennzeichen sich eigenständig besorgen will, war er oft der Meinung und diese Meinung hatten auch oft die Gratulanten, dass ein Kfz-Kennzeichen oder die Reservierung eines ganz speziellen Kennzeichen langwierig, umständlich und zeitaufwendig sei.

Lt. einer Umfrage wissen nur eine geringe Anzahl von Autobesitzern, dass sie Kennzeichen auch online bestellen können. Der Gang zu einer sogenannten Schilderbude, die gerne einmal auch höhere Preise fordern muss, weil persönlich bei der Zulassungsstelle vor Ort, kann auch selbstständig vorgenommen werden.



Seit 1994 kann jeder sein Wunschkennzeichen beantragen: Wenn der Jugendliche sein erstes Auto zulässt, hätte er natürlich nach dem Aufwand der Erlangung des Führerscheins, sein pesönliches Nummernschild am Auto angebracht. Zeigt ein individuelles Wunschkennzeichen, dass man es geschafft hat und dieses Auto einzigartig ist, so wie der Fahrer und Besitzer dieses Kfz.



Was spricht also dagegen, dass man viel Zeit spart und das Wunschkennzeichen online reserviert. In naher Zukunft soll sogar der Behördengang wegfallen und die Zulassung ebenfalls online ermöglicht werden. Die Größe des Kfz-Schildes bleibt allerdings weiter vorgeschrieben: Einzeiliges Nummernschild max. 520*110 mm (= maximale Breite, Höhe exakt festgelegt) und bei zweizeiligen EU-Nummernschildern max. 340 * 200 mm (= maximale Breite, Höhe exakt festgelegt), als verkürzte Ausführung (Motorrad) max. 280*200 mm.



Grundsätzlich gilt: Mehr als acht Stellen (Buchstaben und Ziffern) auf einem Kennzeichen sind unzulässig.



Doch welche Kombination Sie wählen und welchen Verein Sie besonders gerne auf dem Kfz-Kennzeichen zeigen wollen, ist Ihnen überlassen.



Hinweis: Wer sein Auto bereits vor dem Jahr 2000 zuließ und bis heute besitzt, darf auch jetzt noch mit dem alten DIN-Kennzeichen herumfahren. Und das auch in Zukunft, solange der Wagen nicht um- oder abgemeldet wird. Kfz-Schilder in Deutschland weisen eine große Vielfalt auf. Neben den Sonderkennzeichen der Bundesbehörden gibt es auch Saisonkennzeichen, Wechselkennzeichen, Diplomatenkennzeichen sowie Kurzzeitkennzeichen.

Der Anbieter "Kennzeichen Express" liefert beispielweise in Deutschland das Kennzeichen von montags bis freitags noch am selben Tag, sofern bis 15:00 Uhr bestellt.