So langsam rückt sie wieder näher, die Zeit der lässigen Wollmützen und dick wattierten Jacken und manch einer spürt schon den Fahrtwind im Gesicht, wenn er an den ersten Schnee in den winterlichen Alpen denkt. Doch der große Skizirkus ist nichts für Oberbayern: Was die Schneeberge der Alpenregion stattdessen so attraktiv macht, ist nicht die Zahl ihrer Pistenkilometer, sondern das familiäre Flair der urbayerischen Skigebiete mit ihren top gepflegten Pisten, der guten Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und dem Spaß an der winterlichen Gaudi, der in Oberbayern zuhause ist.

Die Entdeckung der Langsamkeit

Auch in Oberbayern sind sie zu finden – die spektakulären Freerides mit steilen Rinnen und die schwarzen Pisten mit „freiem Fall“, wie die berühmte Kandahar im wohl bekanntesten deutschen Skigebiet Garmisch-Classic. Wer es aber gerne etwas gemütlicher angehen lässt, dem eröffnet sich im Süden des Freistaats eine große Auswahl an familiären und unverfälschten Skigebieten mit perfektem Alpenpanorama, komfortablen Pisten, persönlich geführten Skischulen und urigen Einkehrmöglichkeiten. So bietet zum Beispiel Deutschlands höchster Berg Genussfahrern ein erstaunlich anfängerfreundliches Skigebiet mit besten Pistenverhältnissen und Schneegarantie die ganze Saison hindurch: Wer mit der Zahnradbahn auf das Zugspitzplatt fährt, kann sich auf bis zu 2.720 Metern Höhe an 20 Kilometern Naturschneepisten mit 360-Grad-Panorama erfreuen und zum Beispiel in der Gipfelalm bayerische Haute Cuisine in Bioqualität genießen. (zugspitze.de/de/winter/skigebiet)

Die Alpenregion Tegernsee Schliersee beheimatet gleich zwei oberbayerische Klassiker: Das traditionsreiche Skiparadies Sudelfeld bei Bayrischzell, mit insgesamt 18 Bahnen und Liften, breiten, nicht zu steilen Pisten und liebevoll gestalteten Schneeparks für die Kleinen, sowie das Allrounder-Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee. Dort finden Skifahrer und Snowboarder zehn Bahnen und Lifte, top gepflegte Pisten, den Burton Funpark mit perfekt geshapten Jumps und Flutlicht die ganze Saison über sowie ein Gebiet, das ab Winter 2015 ganz den Tourengehern gehört. (www.sudelfeld.de und www.alpenbahnen-spitzingsee.de)

Das Richtige für Wiedereinsteiger ist die Winklmoosalm bei Reit im Winkl. Bekannt geworden durch „Gold-Rosi“ Mittermaier ist das Familienskigebiet mit seinen fünf Liften, gemütlichen Hütten und sanften Hängen ideal für Einsteiger und Skifahrer, die sich erst wieder „eingrooven“ möchten. Ist das geschehen, geht es bequem weiter ins angeschlossene österreichische Gebiet Steinplatte, wo es acht weitere Lifte und aussichtsreiche, vorwiegend rote und blaue Pisten zu erkunden gibt. (www.winklmoosalm.de)

Wer statt auf zwei lieber nur auf einem „Brettl“ steht, fährt ins Berchtesgadener Land, wo über 60 Kilometer Abfahrten sowie sechs Wintersportgebiete warten – darunter zum Beispiel das als äußerst schneesicher geltende Roßfeld mit Panoramablick auf die Berchtesgadener Alpen. Hier erschließen vier Lifte die top gepflegten Pisten und Snowboardern steht eine zusätzliche Abfahrt mit Halfpipe und Funpark zur Verfügung. Wer alle Skireviere der Region austesten möchte, hat mit dem Drei- oder Sechstages-Skipass Berchtesgaden-Königssee die freie Auswahl und kann sich im Anschluss auch noch ganz entspannt in der Watzmann Therme aufwärmen – ab 93 Euro pro Person. (www.berchtesgadener-land.com)

Auf die Spuren der Ski-Elite geht es in der Skiregion Brauneck-Wegscheid: Hier haben schon die Skistars Hilde und Annemarie Gerg, Martina Ertl und Florian Eckert das Skifahren gelernt – beschaulicher wird es beispielsweise am Blomberg nahe Bad Tölz, wo Familien ganz gemütlich über die Pisten wedeln können. www.toelzer-land.de/skialpinundsnowboard

Wer noch etwas unsicher auf den Brettern steht, der findet in allen Gebieten eine große Auswahl an passenden Skikursen und -schulen vor, um sein Können unter Anleitung zu verbessern. Dass es dabei nicht immer ernst zugehen muss und man durchaus einen Skinachmittag alleine verbringen kann, zeigt die Skischule Michi Gerg in Lenggries: Hier gibt es spezielle „Single-Skikurse“, in denen ganz ungeniert geflirtet werden darf. www.skischule-michigerg.de

Ohne Auto ins Wintervergnügen

Eine der großen Stärken der Winterdestination Oberbayern ist ihr perfekt ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz. Die Skigebiete und Rodelberge sind ohne Stau, dafür bequem, kostengünstig und umweltfreundlich mit Bus und Bahn zu erreichen – ob mit dem flexiblen Bayern Ticket der Deutschen Bahn oder einem der attraktiven BOB-KombiTickets für 47 Euro inklusive Tagesskipass der Alpen Plus Mitglieder. Auch die Zugspitze und Garmisch-Classic haben mit dem Garmischer Ski-Ticket zwei attraktive Kombipakete aus Tagesskipass und Anreise ab München geschnürt. Für 46 Euro pro Erwachsenem geht es zu den 40 Pistenkilometern rund um den Garmischer Hausberg, das Kreuzeck und die Alpspitze und für 52 Euro hoch auf die majestätische Zugspitze.