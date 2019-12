New York City - 2020 ist zum Feiern da!

Silvester ist ein entscheidender Moment in New York City und dient als Signal für die Welt, da Einheimische und Besucher gemeinsam über das vergangene Jahr nachdenken und das nächste begrüßen. Während sich mehr als eine Million Besucher darauf vorbereiten, in den fünf Bezirken zu feiern, sind die Hotels und Attraktionen der Stadt bereit, das nächste Jahrzehnt in einer Art und Weise zu begrüßen, wie es nur in New York möglich ist. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Aktivitäten am Times Square, Hotelpartys und Silvesterveranstaltungen in ganz New York, die den Ruf der Stadt als ikonisches Ziel für das neue Jahr unterstreichen werden.

Times Square

Während der legendäre “Ball Drop” sicherlich im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht, können die Besucher die Feiertage schon vor diesem spektakulärem Event, welches weltweit im Fernsehen übertragen wird, feiern.



Die sieben Fuß hohen Nummern "2" und "0" werden Mitte Dezember ausgestellt und stehen für ein Pre-Silvester-Fotoshooting an verschiedenen Plätzen am Times Square zur Verfügung, bis sie, eine Woche vor dem großen Event als festliche Dekoration auf dem One Times Square gehisst werden.



Am 28. Dezember, von 12.00 bis 13.00 Uhr, sind Einheimische und Reisende eingeladen, den Good Riddance Day auf der Broadway Plaza am Times Square zu feiern, wo schlechte Erinnerungen durch einen riesigen Schredder beseitigt werden.



Besuchen Sie vom 1. bis 29. Dezember die Wishing Wall am Times Square, um Ihre Hoffnungen und Träume für 2020 zu teilen. Diese werden als Konfetti fallen gelassen, wenn die Uhr Mitternacht schlägt. Wünsche in elektronischer Form können hier oder auf Social Media unter dem Hashtag #ConfettiWish eingereicht werden.



Die fast 6 Tonnen schwere Kugel, die mit 2.688 Waterford Kristalldreiecken bedeckt ist, kann mit ihren mehr als 16 Millionen verschiedenen Farben vom One Times Square aus die Nacht erleuchten.



Dick Clark`s New Year`s Rocking Eve wird die Feierlichkeiten am Times Square weltweit übertragen. Diese beinhalten Auftritte von Superstar-Performern (welche noch bekannt gegeben werden) und den Gastgeber Ryan Seacrest.



Zuschauer weltweit können TimesSquareNYC.org, NewYearsEve.nyc und TimesSquareBall.net besuchen, um das jährliche Ereignis zu verfolgen.

Diese Hotel-Partys dürfen Sie nicht verpassen

Die Times Square Edition feiert ihren ersten Silvesterabend in Fünf-Sterne-Manier mit drei Partys, zu der auch Veranstaltungen mit Eintrittskarten im 701 West, The Paradise Club und The Terrace Outdoor Rooftop and Gardens gehören. Jede Feier beinhaltet ein Abendessen, eine offene Bar und einen erstklassigen DJ/Live-Musik. Bei 701 West und The Terrace haben die Gäste Zugang zur Außenterrasse des Hotels mit Blick auf den Time Square Ball Drop.



Das New York Marriott Marquis feiert mit einer Party mit 360-Grad-Blick auf den Ball Drop. Der Eintritt beinhaltet einen Gang über den roten Teppich, ein luxuriöses Dinner-Buffet & Dessert-Bar, Spezialcocktails, eine offene Bar und VIP-Zugang zur Terrasse mit Blick auf den Times Square.



Das Moxy Times Square läutet die modernen 20er Jahre mit einer einzigartigen Veranstaltung auf der Magic Hour Rooftop ein. Der "Urban Amusement Park" ist die größte Indoor/Outdoor All-Season Hotel Roof-Top-Bar in New York und verfügt über fünf verschiedene Bereiche, darunter eine Lounge, einen Outdoor-Garten, eine Gallerie und einen Outdoor-Moinigolf Parcours mit einer karnevalistischen Atmosphäre für Erwachsene.



Der Salon de Ning des Peninsula New York wird in ein schickes, kuppelförmiges Penthouse verwandelt, in dem die Gäste eine Cocktailparty mit offener Bar, Live-Musik und viel Tanz sowie einem temporären Popup-Chalet de Ning erleben werden.



Das Pierre, A Taj Hotel, läutet 2020 mit mehreren Feierlichkeiten ein, darunter zwei Dinnerparties mit prix-fixe-Menüs, Live-Jazzmusik, Mitternachts-Champagner-Toast in dem charakteristischen Restaurant Perrine, und ein zwangloseres Fest mit Tanz, Open Bar, Raw Bar, DJ und mehr in der Two E Lounge.



Bei “Party on Park Avenue” im Loews Regency Hotel genießen die Gäste eine Nacht voller Glanz und Glamour in einer stilvollen Suite an der Upper East Side von Manhattan mit einem 3-stündigen Open-Bar-Cocktail-Empfang, Hors d'oeuvres und Champagner-Toast um Mitternacht.



Das Hilton Garden Inn Staten Island, gelegen im Herzen geschützter Wälder, veranstaltet in diesem Jahr seine jährliche Silvestergala mit dem Thema "Roarin' 20er Jahre" im malerischen Nicotra's Ballroom, der von einer 10-köpfigen Band ergänzt wird.

Festliche Veranstaltungen

Das einzige Casino in den fünf Bezirken New York City`s, das Resorts World Casino, feiert in der Bar360 eine Konzertnacht, die eine Performance der in der Bronx geborenen Judy Torres und einen Black and White Ball von Chef Garfield und Deejay Roy beinhaltet. Die Gäste werden ermuntert, die 4.200 Spielautomaten und 1.300 elektronischen Tischspiele zu erkunden.



Die Besucher sind eingeladen, das neue Jahr mit dem Präsidenten des Bezirks Brooklyn, Eric L. Adams, bei der 40. Ausgabe der New Years Eve`s fireworks celebration auf der historischen Grand Army Plaza im Prospect Park einzuläuten. Die familienfreundliche Veranstaltung ist eine kostenlose und authentische Möglichkeit, mit Einheimischen und Reisenden zu feiern.



Für einen wunderschönen, freien Blick auf die NYC Skyline in Verbindung mit einem extravaganten Feuerwerk über dem Hudson River, unternehmen Sie eine Kreuzfahrt von 21.00 bis 01.00 Uhr mit der Circle Lines New Year's Eve entlang des New Yorker Hafens. Ein DJ und ein Mitternachtstoast runden das Event ab, welche für Gäste ab 18 Jahren zugänglich ist und Gästen ab 21 Jahren alkoholische Getränke serviert.



2020 TCS NYC Marathon: Laufbegeisterte sind eingeladen, am festlichsten Qualifikationslauf des Jahres beim NYRR Midnight Run teilzunehmen. Registrierte Läufer und deren Begleitung treffen sich auf der Bethesda-Terrasse im Central Park zu einem Vier-Meilen-Rennen, das um Mitternacht mit einem schönen Feuerwerk beginnt.



In der Bronx können Familien einen Ausflug in den Bronx-Zoo unternehmen, wo die Weihnachtsfeierlichkeiten mit bezaubernder Beleuchtung von 17 bis 21 Uhr stattfinden, sowie die Holiday Train Show im New York Botanical Garden erkunden, wo die Modelleisenbahnen durch eine Ausstellung von mehr als 175 New Yorker Sehenswürdigkeiten aus Pflanzenteilen, darunter One World Trade Center, Empire State Building und Freiheitsstatue, führen.



Der Coney Island Polar Bear Club New Year's Day Tauchgang ist kostenlos mit Voranmeldung und beginnt um 13 Uhr am Eingang der Stillwell Avenue Promenade. Die Teilnehmer sind eingeladen, das New York Aquarium nach dem Tauchgang kostenlos zu betreten, um sich aufzuwärmen.