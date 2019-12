Nachhaltiger Adventskalender

3.0 out of 5 based on 1 vote

Nicht mehr lang und vielerorts öffnen wieder Kinder und auch zahlreiche Erwachsene das erste Türchen am Adventskalender. Besonders groß ist die Freude, wenn es sich um selbst ausgesuchte und liebevoll verpackte kleine Geschenke handelt. Wer in diesem Jahr noch auf der Suche nach der passenden Verpackung für einen individuell bestückten Kalender ist, kann jetzt gleichzeitig auch etwas für die Umwelt tun. Mit den nachhaltigen Tüten und veganen Stickern von BIOZOYG lässt sich im Handumdrehen ein echter Hingucker für die Adventszeit zaubern.

Die Papiertütchen aus nachhaltiger Forstwirtschaft sind ungebleicht, reißfest, lebensmittelecht, kompostierbar, biologisch abbaubar und frei von erdölbasiertem Kunststoff oder Aluminiumbeschichtungen. Durch den stabilen Boden lassen sich die Tüten aus Kraftpapier nicht nur Aufhängen sondern auch Hinstellen. Durch ihr zeitloses Design eignen sie sich für kleine Präsente wie Gebäck, Bonbons, Popcorn, Kosmetik, Schmuck und vieles mehr – natürlich auch außerhalb der Adventszeit.



Die 24 Sticker mit dekorativen Zahlen in edlen Farbtönen sind vegan, verschließen die Tütchen stilecht und machen optisch richtig etwas her.



Erhältlich ist der nachhaltige Adventskalender für 12,90 Euro online über www.biozoyg.shop.



BIOZOYG ist eine Marke der Bionatic GmbH & Co. KG. Seit 2010 vertreibt das Bremer Unternehmen nachhaltige, klimafreundliche Verpackungslösungen und Einweggeschirr aus nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen an Gastronomen, Einzelhandel und Endverbraucher. Als europäischer Marktführer im Vertrieb von Palmblatt-Geschirr, betrachtet Bionatic das Thema Nachhaltigkeit unter einem ganzheitlichen Aspekt. So achtet das Unternehmen sorgfältig darauf, dass globale Lieferketten nachhaltig gestaltet sind und Lieferanten unter fairen und sicheren Arbeitsbedingungen produzieren.