Hektik, Stress und Ablenkung sind im täglichen Alltag abzuwehren. Doch ab und zu kommt es vor, dass die äusseren Einflüsse überhand nehmen und es dann passiert. Das Kind im Kindergarten abzuholen, den Frühlingsstrauß zum Muttertag vergessen, die Verabredung aus den Augen verloren oder einfach einmal den Hausschlüssel in der Wohnung liegen lassen. Täglich müssen wir an so vieles denken, an so viele unterschiedliche Dinge, dass es schon einmal vorkommt, sich und anderen nicht mehr gerecht zu werden. In vielen Situationen kann man Gott sei dank reagieren und kann das entstandene Problem selber lösen.

Schnell noch in den Supermarkt oder an die Tankstelle laufen und den Blumenstrauß holen, oder sich einfach charmant mit einem kleinen Geschenk (bei Tränenn reicht manchmal schon ein Bonbon) entschuldigen.



In einem Fall ist eine Eigenlösung allerdings nicht möglich, nämlich dann, wenn der Hausschlüssel in der Wohnung liegt und ein Zweitschlüssel weit und breit nicht auffindbar oder zu weit weg ist. Oft heisst es ja, dass Deutschland auf vielen Gebieten immer noch eine Servicewüste ist. Doch bei diesem Problem kann in jeder Stadt geholfen werden.



Der Schlüsseldienst. Wie in vielen anderen Branchen, gibt es hervorragende Helfer und sogenannte Schwarze Schafe. Die vielen Tests der Medien zeigen immer wieder auf, dass es zu Auswüchsen kommt, wenn Not am Mann ist. Ein guter Grund sich an jene zu wenden, die es gut mit einem meinen und in der Not einen nicht über den Tisch ziehen.



In Frankfurt am Main haben wir einen Schlüsseldienstservice gefunden, der bereits für 15 € hilft und Sie nicht vor der Türe stehen lässt. Der Frankfurter Schlüsseldienst mit der Notrufnr. 069-3487780 hilft auch bei ausgesperrter Autotür und steht 24 Stunden rund um die Tür zur Seite. Mit einer Reaktionszeit von ca. 30 Minuten lohnt es sich dort professionelle Hilfe anzufordern.



