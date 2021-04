Wir haben 10 Geschenkideen für den Geburtstag eines 36 Monate alten Babys für dich:

1. Meine ersten Spiele

Mit 36 Monaten schafft es dein Kind schon, sich an einfache Regeln zu halten - Zeit für die ersten Brettspiele! Würfel- und Geschicklichkeitsspiele sind ideal, aber auch Spiele, wo Kinder verlieren. Das stärkt die Frustrationstoleranz.

2. Kugelbahn

Eine Kugelbahn fördert die Motorik und Phantasie und mit Erweiterungsset macht es deinem Kind lange Freude, immer wieder neue Modelle zu bauen. Spielerisch erlernt dein Kind physikalisches Wissen wie Schwerkraft, aber es lernt auch Zusammenhänge zu verstehen und vorausschauend zu konstruieren und zu planen. Mit Wellenkurven, Rampen und anderen Elementen verwandelt sich die Kugelbahn schnell in einen Abenteuerplatz!

3. Lego

Ein Klassiker in jedem Kinderzimmer: Lego Bausteine. Damit sich dein Kind nicht verschluckt, wähle die großen Lego-Steine und lass dein Kind die ersten Bauwerke wie Autos, Blumen, Häuser und Co. selber bauen - entweder nach Anleitung oder nach Fantasie. Lego-Bausteine fördern das kreative Denken, sie stärken die Problemlösungsfähigkeit und die räumliche Wahrnehmung.

4. Wimmelbücher

Kinder lieben Bücher, sie lieben es Geschichten vorgelesen zu bekommen und Figuren zu entdecken. Vorlesen erweitert den Wortschatz und unterstützt die Sprachentwicklung, deswegen ist es wichtig, sich täglich Zeit dafür zu nehmen.

Wimmelbücher fördern zusätzlich die Kreativität, da sie ohne Text auskommen und dazu anregen, selbst Geschichten zu erfinden und genau zu schauen, was mit den Figuren im Buch passiert.

5. Tonie-Boxen

Ein absoluter Hit und Alternative zu CD's sind Tonie-Boxen: Kleine Figuren, die Geschichten erzählen. Kinder lieben sie und es gibt eine große Vielzahl an Storys, sodass die Tonie-Boxen immer erweitert werden können. Geschichten zu lauschen fördert die Konzentrationsfähigkeit und ist zum Einschlafen genauso ideal wie als kurze Pause zwischendurch.

6. Laufrad

Mit 36 Monaten wollen Kinder die Welt entdecken - und wie geht das besser als mit einem Laufrad? Dein Kind trainiert damit das Gleichgewicht und die Hand-Auge-Koordination und auch der Umstieg auf ein Fahrrad wird dann viel leichter. Wichtig ist, dass das Laufrad nicht zu schwer ist. Die ersten Ausflüge macht ihr am besten im Park, damit sich dein Kind langsam an die Regeln gewöhnen kann, denn im Straßenverkehr wird es sonst schnell gefährlich.

7. Kaufladen

Kinder lieben Rollenspiele - wenn du Platz hast, dann schenke deinem Kind einen Kaufmannsladen und spielt einkaufen! Zubehör wie Obst, Gemüse, eine Kassa etc. sind ideale Geschenkideen für Freunde und Verwandte. Schnell wandelbar kann aus dem Kaufmannsladen auch eine Küche werden.

8. Puppen

Egal ob Buben oder Mädchen - alle Kinder dürfen mit Puppen Rollenspiele spielen. Mit drei Jahren will dein Kind dir alles nachmachen, es sieht dich als Vorbild. Besonders wenn vielleicht ein Geschwisterchen kommt, kann eine Puppe als Geschenk zum Geburtstag mit einer Puppentrage, einem Fläschchen, Kleidung etc. ein absoluter Hit sein!

9. Musikinstrumente

Ja, sie sind laut und können auch nervig sein, aber Musikalität ist eine wundervolle Eigenschaft, die schon im Kleinkindalter gefördert werden kann. Warum also nicht eine Ukulele als erstes Musikinstrument kaufen? In bunten Farben und mit fröhlichen Mustern ist sie für ein 3-jähriges Kind ein ideales Geschenk.

10. Abwaschbare Malstifte

Am besten bringst du eine Rolle Zeichenpapier an der Wand an und lässt dein Kind mit abwaschbaren Stiften seine Kreativität ausleben. Sei sicher, dass dein Kind auch daneben malen wird, also schütze den Raum herum. Doch Kinder malen lieber im Stehen als im Sitzen, daher nutze den Geburtstag für abwaschbare Stifte. Damit können Kinder auch ihren eigenen Körper bemalen und so entdecken. Für die Sensomotorik absolut fantastisch!

Das waren 10 Geschenkideen für den Geburtstag eines 36 Monate alten Babys. Es sind natürlich andere Ideen als Geschenke zur Geburt, aber das ist auch klar, das Kind ist ja auch älter!