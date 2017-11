Am Beispiel des AMC, Art Medical Center, zeigt sich, dass nicht nur heimische Krankenhäuser und Spezialeinrichtungen für plastische Chirurgie bereitstehen. Auch im europäischen Ausland gibt es Anbieter, die den modernen Anforderungen entsprechen und in Zusammenarbeit mit renommierten Partnern aus dem medizinischen Bereich, sogar oft moderner ausgestattet sind, als heimische Einrichtungen.



Was die AMC Klinik von anderen hervorhebt, sind nicht nur die erfahrenen Chirurgen mit Dr. Artur Śliwiński an der Spitze, sondern auch die neuesten technologischen Möglichkeiten und deren Umsetzung, die eine schonende OP in den Operationssälen zulassen und eine adäquate Nachbetreuung ermöglichen.



So erfüllt AMC die modernsten Standards unter Einbindung des Portfolios der Firma ALVO aus Polen, welche seit mehr als 20 Jahren bei der architektonischen Gestaltung und Ausrüstung von Kliniken tätig ist. Dank der Komplexausrüstung von ALVO für zwei Operationssäle des AMC, die miteinander durch Schleusensystem verbunden sind, ist die Leistungserbringung von chirurgische Diensten auf höchstem Niveau mit Erfüllung aller notwendig angesehenen Sicherheitsstandards möglich. Produkte der Firma ALVO charakterisieren sich durch hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Bakterien und Korrosion. Die Verwendung von rostfreien Stahl, Glas oder anderen mineral-akryl Stoffe in der Bebauung von Operationssälen und Patientenräumen helfen nachweisbar bei der Vermeidung von Infektionen durch die hohe Beständigkeit gegen Verschmutzung und einfache Reiningung von derartigen Flächen, so die Klinikleitung des AMC.



Dräger-Lösungen: "Die Firma Dräger aus Deutschland liefert für das AMC die modernsten Lösungen im Bereich der Ausrüstung für Operationssäle und die medizinischen Einheiten", so AMC weiter. In der chirurgischen Klinik sind die Betäubungsstände, informatischen Lösungen, die medizinische Dokumentation vereinfacht, tragbare und feste chirurgische Monitore, Lampen, Versorgungseinheiten und Liftsysteme bieten im Klinikalltag die Gewähr für Modernität, Präzision und die Gewährleistung für die Patientensicherheit. Dank deren Technologien ist das Monitoring beim Patienten, die Durchführung der Patientendokumentation, Kontrolle der Prozesse während der Eingriffe und die Durchführung von komplizierten Operationen reibungslos und eliminiert technischen Probleme oder kompensiert das auftreten von menschlichen Fehlern. Diese komplexen und technologisch modernen Mittel dieser Zulieferer haben nur einen Zweck: die Sicherheit für PatientInnen zu erhöhen.



Die Meinungen der PatientInnen von AMC Art Medical Center sind eindeutig - sie ist eine der besten polnischen Kliniken im Bereich der ästhetischen Chirurgie. Fortgeschrittene medizinische Geräte helfen und ermöglichen eine Ausführung empfindsamster Eingriffe mit höchster Präzision. Das Wissen um die Sicherheit hat einen großen Einfluss auf das Gesundwerden und eliminiert schon im Vorfeld den Stress, der mit einer Operation verbunden ist. Fachliches Können, gepaart mit modernsten Mitteln sind - wie man es beim AMC Art Medical Center sieht - ein Garant und Ort, um sich chirurgischer Dienste im Ausland zu bedienen.

Das AMC hat mit dem ÄSTHETIK INSTITUT BERLIN eine Aussenstelle in Berlin.