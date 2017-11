5.0 out of 5 based on 1 vote

Snoopy feiert am 10. August seinen Geburtstag und der Film "Die Peanuts" kommt ins Kino

Der wohl berühmteste Beagle der Welt hat eine Riesen-Fangemeinde. Er ist ein höchst einfallsreicher und über die Maßen selbstbewusster Meister der Tarnung. Natürlich sieht er sich selbst als echte Legende und hat vor, den ganz großen amerikanischen Roman zu verfassen: eine Geschichte in der er selbst zum Fliegerass wird, das Herz der tollkühnen Schönheit Fifi erobert und es mit seinem Erzfeind, dem Roten Baron, aufnimmt. Doch ganz gleich, wohin seine Phantasie ihn trägt, kehrt Snoopy trotzdem immer wieder nach Hause zu Charlie Brown zurück.

Am Montag, den 10. August, feiert SNOOPY Geburtstag. Er ist der treue Freund von Charlie Brown aus den beliebten Comics DIE PEANUTS von Zeichner Charles M. Schulz.



Komikerin Hella von Sinnen lässt es sich nicht nehmen, Snoopy persönlich zu gratulieren:

"Snoopy hat eine große Gelassenheit. Er hat eine große philosophische Intelligenz über das Leben, über die Welt. Und er weiß, was die wichtigen Dinge des Lebens sind: nämlich ausruhen, auf der Hundehütte liegen und schlafen und essen und mit guten Freunden lustige Dinge tun.

Ich wünsche Snoopy das, was ich jedem sagen würde, den ich lieb hab: Bleib bitte, wie du bist!"





Charlie Brown, Snoopy, Lucy und Linus und der Rest der beliebten "Peanuts"-Gang haben Weihnachten ihren großen Auftritt auf der Kinoleinwand - so wie man sie noch nie gesehen hat - in bester 3D Animation. Nach einer Idee von Charles M. Schulz, umgesetzt in den berühmten BLUE SKY Studios von den Machern von ICE AGE wird DIE PEANUTS - DER FILM beweisen, dass jeder Underdog seine Chance bekommt.

DIE PEANUTS – DER FILM ab Donnerstag, 24. Dezember 2015 in 3D im Kino!