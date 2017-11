Seit 26. Mai 2012, müssen alle Webseiten, um mit der der EU-Datenschutzrichtlinie 2009/136 / EG konform gehen, einen Hinweis auf den Einsatz von Cookies dem Nutzer und Endvrbaucher mitteilen. Cookies sind nur ein kleiner Teil dieser Richtlinie. Damit diese weiterhin eingesetzt werden können und auf einer Website nutzbar sind, muss darauf hingewiesen werden, dass beimr Besuch unserer Webseite cookies verwendet werden. Dieser Hinwesi ist in unserem Impressum enthalten.

Am Ende der Seite informeiren wir Sie über den Einsatz von cookies. Diese Information wird solange angezeigt, bis Sie dem Einsatz zustimmen.

1.Was ist ein cookie?

2.Wie setzen wir Cookies ein?

Ein Cookie ist eine kleine Datenmenge, oft auch eine eindeutige Kennung, der feststellt, welcher Browser des Computers oder Mobiltelefon (nachfolgend hier als "Gerät") beim Aufruf dieser Seite eingesetzt wird. Es wird auf der Festplatte des Geräts gespeichert. Jede Website kann an Ihren Browser eigenes Cookies senden, wenn die Browsereinstellungen es zulassen. Zum Schutz Ihrer Privatsphäre, wird nur der Browser und das Land festgehalten um die Nutzerverteilung und den Online-Traffic verfolgen zu können.Unsere Cookies registrieren Informationen über Ihre Online-Einstellungen, so dass wir die Website Ihren Interessen anzupassen. Sie können die Einstellungen Ihres Geräts so einstellen, dass alle Cookies akzeptiert werden. Jeder Browser ist anders, also prüfen Sie bitte das Menü "Hilfe" in Ihrem Browser, um zu erfahren, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. Im Laufe eines jeden Besuchs, wird jede abgerufene Seite festgehalten um das Leserinteresse an Themen zu erfahren.

Wir können damit Information über die Seitennutzung der German News sammeln, um den Inhalt entsprechend auszubauen. So ersehen wir, welche Artikel besonders gerne gelesen werden.

Da wir auch Content und Servicenagebote von Dritten einbinden (z.B. youtube, facebook, twitter, Werbebanner) erfolgen cookie Setzungen von diesen Anbietern. Wir kontrollieren diese cookies nicht. Bitte informieren Sie sich dort über die entspr. cookie Setzungen.

3.Cookies auf unseren Seiten der German News

Wir verwenden cookies nur dazu, um die Browser Performance bzw. das handling davon zu verbessern und Informationen in statistischer Art zu erfassen, um die bereitgestellten Informationen zu verbessern. So verwenden wir folgende Cookies:

Google Analytics - um festzustellen, wie viele Personen unsere Webseite beuschen und aus welchem Land sie kommen, welchen Browser sie nutzten und welches Betriebssystem (Mac, Windows etc.) im Einsatz war. Darüberhinaus wird erfasst, wie lange ein Besucher auf unseren Seiten war und wieviele Seiten gelesen wurden.

- ein standard cookie um den Login zu vereinfachen und die Schriftgröße entspr. automatisch anzupassen VG-Wort-cookie: Wir setzen „Cookies“ der VG Wort, München, zur Messung von Zugriffen auf Texten ein, um die Kopierwahrscheinlichkeit zu erfassen. Diese Messungen werden von der INFOnline GmbH nach dem Skalierbaren Zentralen Messverfahren (SZM) durchgeführt. Sie helfen dabei, die Kopierwahrscheinlichkeit einzelner Texte zur Vergütung von gesetzlichen Ansprüchen von Autoren und Verlagen zu ermitteln. Wir erfassen keine personenbezogenen Daten über Cookies. Viele unserer Seiten sind mit JavaScript-Aufrufen versehen, über die wir die Zugriffe an die Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) melden. Wir ermöglichen damit, dass unsere Autoren an den Ausschüttungen der VG Wort partizipieren, die die gesetzliche Vergütung für die Nutzungen urheberrechtlich geschützter Werke gem. § 53 UrhG sicherstellen. Eine Nutzung unserer Angebote ist auch ohne Cookies möglich. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden.

4.Wie entferne ich cookies oder überprüfe diese

Diese Seite setzt Cookies nicht für die Erfassung und Speicherung von persönlichen Daten und zur Identifizierung dieser Daten ein. Wenn Sie Cookies blockieren möchten, so können sie das in den Browser Einstellungen vornehmen.

Alternativ dazu können Sie sich informationen unter www.aboutcookies.org einholen. Ebenso können Sie cookies von Ihrem Computer entfernen. Für Informationen, wie Sie von einem Handy oder anderem tragbaren Telefon / Laptop / Tablet sehen Sie bitte in Ihrem Handbuch nach.