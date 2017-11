Nürnberger Christkindkindlmarkt in Baltimore

In Baltimore im US-Bundesstaat Maryland genießen Besucher vom 26. November bis 27. Dezember 2015 ein Stück deutsche Weihnachtstradition in der amerikanischen Hafenmetropole: Das „Christmas Village“ am Inner Harbor empfängt – angelehnt an den Nürnberger Weihnachtsmarkt – seine Gäste mit Leckereien wie Bratwurst, Lebkuchen, gebrannte Mandeln und Glühwein. Neben den Gaumenfreuden bieten die mehr als 50 nationalen und internationalen Händler handgefertigte Weihnachtsornamente, Spielzeug, Schmuck, Schals, Mützen oder Handtaschen aus aller Welt an. Ein Teil der Waren wird unter freiem Himmel in den für deutsche Weihnachtsmärkte typischen Holzhütten ausgestellt, weitere Stände sowie ein Biergarten vom Hofbräu München befinden sich in einem beheizten Festzelt.