Deutschlands zehn beste Ferienhöfe

Grandke würdigte in seiner Laudatio das Engagement der Gastgeber und beglückwünschte die Ferienhöfe zu ihrem Ansporn und Ideenreichtum, mit dem sie ihre Freizeitangebote auf dem Bauernhof stets weiter entwickeln. Er gratulierte den Preisträgerfamilien im Wettbewerb „DLG-Ferienhof des Jahres 2017“ und überreichte die Urkunde und die Medaille an einen Urlaubsbauernhof aus Schleswig-Holstein, an je zwei Gastgeberbetriebe in Niedersachsen und Baden-Württemberg sowie an fünf weitere Ferienhöfe aus Bayern. „Sie alle haben es geschafft, die Jury von Ihrem Konzept zu überzeugen und lassen die Landurlauber an Ihrem Landleben teilhaben“, machte Grandke in seiner Rede deutlich.



Angebote von der Küste bis ins Allgäu:



Auf dem Ferienhof Bendfeldt in Schleswig-Holstein grüßt die Ostsee aus nächster Nähe, hier lassen sich Strandurlaub und Landerlebnis hervorragend miteinander verbinden. Den Charme eines typisch ostfriesischen Feriengutes unweit der Nordseeküste schätzen besonders Gartenliebhaber am Hof Saathoff: bei einer Tasse Tee entspannen oder gärtnern im Bauern- oder Obstgarten – alles ist möglich.



Am Rand der Lüneburger Heide liegt der Albers` Rosenhof, auf dem nicht nur Reitinteressierte auf ihre Kosten kommen. Auch Familien mit Kindern und Naturliebhaber können inmitten von Feldern und Wald Landerlebnis pur erleben.



Der Obere Rechtgrabenhof ist ein traditioneller Schwarzwaldhof am Waldrand und besticht durch seine Alleinlage mit Blick über das ganze Tal. Der Waldspielplatz mit Bachlauf sowie die Bastelwerkstatt in einem Bauwagen laden Kinder hier besonders zum Toben und Gestalten ein. Die Gastgeberfamilie betreibt ihren Ferienhof Jehle in Baden-Württemberg mit viel Herzblut und Engagement, bei einer tollen Fernsicht über Felder und Wiesen bis zum Bodensee und zu den Alpen.



Auf dem Steigerwaldhof lädt ein „Mitmach-Bauernhof“ seine Gäste ein, aktiv ins Hofleben einzusteigen. Der Hof mit rund 100 Tieren führt Urlauber spielerisch ans Thema Milchviehhaltung heran – zum Beispiel beim „Melkwettbewerb“. Der Biobauernhof Urlaub am Regen, direkt am Fluss Regen in der Oberpfalz gelegen, bietet Gästen alles, was das Anglerherz begehrt.



Bäuerliches Leben und Traditionen erleben Urlauber hautnah auf dem Esterer Hof am Chiemsee – wer sich traut, kann sich im Jodeln üben. Auf dem vollbewirtschafteten Milchviehbetrieb Thomahof im Chiemgau können Landurlauber alles erleben, was auf einem Bauernhof auf der Tagesordnung steht: Kühe melken, Stallarbeit, Tiere füttern usw. Familien mit einem Faible für Wellness fühlen sich auf einem Bauern- und Wellnesshof Soyer im Oberallgäu sehr gut aufgehoben. Beim Kühe eintreiben dabei sein, Tiere füttern, bei der „Bauernhofolympiade“ mitmachen und abends die „Wellness-Alm“ genießen: das alles und noch viel mehr ist Urlaub auf dem Bauernhof.

Die ausgezeichneten Ferienhöfe mit Kontaktdaten:

Schleswig-Holstein:

Ferienhof Bendfeldt – Martin Bendfeldt, Brodauer Straße 23, 23730 Bliesdorf, Tel.: 04562-22770 www.bauer-martin.de , Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Niedersachsen:

Hof Saathoff – Diane Saathoff, Greetsieler Str. 22/24, 26736 Krummhörn-Middelstewehr, Tel.: 04926-912033 www.ferienhof-saathoff.de , Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Albers` Rosenhof – Lydia und Rolf Albers, Rosenhof 3, 29646 Bispingen-Behringen, Tel.: 05194-7164 www.albers-rosenhof.de , Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Baden-Württemberg:

Oberer Rechtgrabenhof – Cinzia und Markus Schwendenmann, Hintertal 5, 77716 Fischerbach, Tel.: 07832-8426, www.rechtgrabenhof.de , Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Ferienhof Jehle – Ingo Jehle, Linzgaustr. 3, 88693 Deggenhausertal, Tel.: 07555-209, www.ferienhof-jehle.de , Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Bayern: