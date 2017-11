18 "BestCamping"-Plätze 2016 in Deutschland

Der ADAC hat 127 Campingplätze in Europa, davon 18 in Deutschland, mit dem Prädikat "BestCamping 2016" ausgezeichnet. In diesem Jahr erhielten zwei neue Plätze in Deutschland diese Spitzenbewertung. Das Hegau-Familiencamping in Baden-Württemberg liegt in Hanglage an einem kleinen Badesee. Der Alfsee Ferien- und Erholungspark in Niedersachsen überzeugt mit dem neuen Alfen-Saunaland, eine von der Welt der alten Germanen inspirierte Wellnesslandschaft mit Salzgrotte, Infrarotkabinen und verschiedenen Saunen.