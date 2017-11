Auch das Walmendingerhorn, das von Mittelberg aus mit der Bergbahn erreichbar ist, bringt Natursportler auf Touren. Immer mehr Pistenflitzer steigen auf das „stille“ Skitouren-Erlebnis um und sind damit echte Trendsetter. Für das Skitourengehen reicht jedoch nicht nur eine gute Abfahrtstechnik.

Wer abseits präparierter Pisten unterwegs ist, ist mit einem Freeride Safety Check gut beraten. Die Kursteilnehmer erfahren von ortskundigen Guides das Wichtigste über Lawinen sowie den Umgang mit Suchgeräten.



Ein neuer-alter Trend „mit freier Ferse“ ist das Telemarken. Rund 300 Fans dieser Sportart gehen im Kleinwalsertal jährlich zum Telemarkfest (18.–22.03.15) anlässlich der Deutschen Meisterschaft im Telemarken (21.03.15) in die Knie. Das Skifestival ist eine fixe Größe in der wachsenden europäischen Telemark-Szene und eine gute Einstiegs- und „Umsteigemöglichkeit“ in diese Sportart. Dazu gibt es Telemark-Schnupper-Pakete samt Workshop mit Ausbildern des Deutschen Skiverbandes, Leihmaterial und Skiticket.



Tourengeher und Off-Piste Fahrer können mit ortskundigen Bergführern in kleinen Gruppen die Walser Bergwelt abseits der Pisten erkunden. Außerdem wird ein geselliges Rahmenprogramm geboten, natürlich wieder „ganz ohne feste Bindung“. Sport, Leidenschaft, Wellness – so lautet das Motto des Marmot Women's Winter Camp (09.–12.04.15) im Kleinwalsertal. Dabei können „Ladies only“ ihre Liebe zum Freeriden und Skitourengehen entdecken und das Topmaterial namhafter Hersteller testen.



Skitouren und Telemark im Kleinwalsertal

18.–22.03.15: Telemarkfest Kleinwalsertal / 21.03.15: Deutsche Telemark-Meisterschaft – www.telefmarkfest.de

09.–12.04.15: Marmot Women Winter Camp



Anreise ins Kleinwalsertal



Auto: A7 bis Autobahnkreuz Allgäu A980, B19 zweispurig bis Sonthofen. Ab Oberstdorf weiter auf B 19, in Österreich ab Walserschanze L 201



Bahn: Zugverbindungen bis nach Oberstdorf ab Dortmund (Essen, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Bonn), Hamburg, München, Augsburg, Nürnberg. Von Oberstdorf mit Taxi oder Bus ins Kleinwalsertal.



Weitere Informationen für Telemarker und Freerider finden Sie unter www.kleinwalsertal.com