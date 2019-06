Auf Mallorca wohnen, wo andere Urlaub machen

Viele Vorteile machen das Leben auf Mallorca angenehm

1. Flugverbindungen



Von einigen deutschen Flughäfen starten günstige und regelmäßige Flüge auf die Baleareninsel. Da die Flugzeit lediglich zwei Stunden beträgt, strapaziert die Reise kaum oder gar nicht. Auf den Flughäfen der Insel wird Deutsch gesprochen.



2. Haustiere kein Problem



Die meisten Fluggesellschaften erlauben den Tiertransport, so muss auf das geliebte Haustier nicht verzichtet werden. Dem Pendeln zwischen Mallorca und Deutschland steht somit kaum ein Hindernis entgegen. Tiere bis zu fünf Kilogramm Gewicht dürfen sogar mit in die Kabine genommen werden.



3. Strand, Sonne und Gebirge



Vielfältige Strände locken mit Sonne und Wasser, die Gebirge ermöglichen Wanderungen aller Schwierigkeitsgrade und zahlreiche Golfplätze laden ein. Weiterhin weist die Insel viel Kultur und einmalige Baudenkmale auf.



4. Rente



Der Bezug der Alterseinkünfte funktioniert einfach ohne Probleme. Die deutsche Rente wird auf die gewünschten Konten überwiesen.



5. Seniorenresidenzen werden beliebter



Ein Altersruhesitz auf der Insel kann sehr kostengünstig sein. Seniorenresidenzen vor Ort kommen deshalb immer häufiger in die engere Wahl. Die Kosten liegen in der Regel viel niedriger als in der Bundesrepublik. In der Nähe zahlreicher Senioreneinrichtungen befinden sich Freizeitmöglichkeiten, Treffpunkte und Golfplätze. Unter Umständen fällt der Blick von der Terrasse aufs Meer. Die deutsche Pflegeversicherung übernimmt jedoch in der Regel nur die Grundkosten. Im europäischen Ausland werden keine Beträge für Sachleistungen bezahlt. Eine zusätzliche Pflegeversicherung schafft Sicherheit. Wer plant, seinen Lebensabend in Mallorca zu verbringen, sollte sie abschließen.

Wichtige Gegebenheiten und Regelungen beachten

1. Unangenehme Wintertage



Senioren sollten daran denken, dass Mallorca im Winter durchaus kühl und nass wird. Die meisten Gebäude besitzen keine Zentralheizung und sind nicht für die kalte Jahreszeit konstruiert. So wird es unter Umständen günstiger, die Zeit von Dezember bis Februar in Deutschland zu verbringen. Deutsche Wohnungen sind viel besser für die kalte Jahreszeit ausgestattet.



2. Versicherungsschutz



Bei einem Daueraufenthalt auf Mallorca erlischt der Versicherungsschutz. Ein deutscher Bürger mit Wohnsitz im Ausland muss weiterhin in die deutsche Krankenversicherung einzahlen. Trotzdem gilt dieser Versicherungsschutz bei einem ständigen Spanienaufenthalt nicht mehr. Wer wirklich ohne Rückreisen und Wohnsitz in Deutschland vor Ort bleibt, der muss Mitglied der Seguridad Social werden. Trotzdem erklären Fachleute die ärztliche Versorgung nach Gesetzesstandard für unzureichend und empfehlen eine zusätzliche Privatversicherung. Hier kann mit Kosten von ca. 300,00 Euro gerechnet werden.