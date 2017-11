Eine Fahrt nach Paris kann nämlich so abwechslungsreich sein, wie die Rebsorten in den Weinanbaugebieten Frankreichs. Endpunkt einer Fahrt ist natürlich Paris, das neben dem herrlichen Grün im Frühling vor allem eine einzigartige Atmosphäre bietet, die zu recht die Fraben rot und grün verbindet. Die Farbe der Liebe, die Farbe der aufblühenden Natur. Wer sich unmittelbar nach dem Sightseeing im Louvre, über den informierte Gäste auf www.france-voyage.com/de/ Wissenswertes erfahren, auf eine Grünfläche begeben möchte, der sollte die Jardin des Tuileries aufsuchen. Zwischen Seine und der Rue de Rivoli gelegen, erstreckt sich der Park über eine Fläche von 25 Hektar. Zu Füßen des Stadtschlosses der ehemaligen französischen Könige angelegt, können Besucher hier viele alte Statuen bewundern, doch zwischendrin befinden sich auch Skulpturen namhafter Künstler aus dem 20. Jahrhundert. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang etwa Roy Liechtenstein oder Giacometti.



Direkt hinter dem Quartier Latin befindet sich der Jardin du Luxembourg, der liebevoll als Grüne Perle von Paris bezeichnet wird. Beeindruckend sind hier die streng geometrischen Formen der Gartenanlage, die der Gartenkunst aus dem 17. Jahrhundert nach empfunden ist. Im südwestlichen Bereich der Grünfläche sind unterschiedliche Anlagen zur Freizeitgestaltung vorhanden, die sowohl einheimischen Familien als auch Touristen viel Abwechslung bei Sport, Spiel und Entspannung gewährleisten. Immer wieder sieht man im Park auch ältere Personen, die den französischen Volkssport, das Boules Spiel, ausüben. Für Kunstbegeisterte findet sich ein Theater mitten in der Grünanlage, das die alten Klassiker auf der Bühne wieder aufleben lässt.



Ein besonderer Garten, wenn auch bislang eher als Geheimtipp gehandelt, ist der Parc des Buttes Chaumont. Wer hier herkommt, findet nicht nur viel Platz zum Entspannen und für ein typisches Picknick mit Käse und Rotwein, sondern vor allem bietet sich von hier aus ein herrlicher Panoramablick über die gesamte Stadt. Im Sommer sind die Grotten und zahlreichen Wasserfälle eine beliebte Stätte, die zum Erfrischen einlädt.



Wer Grün sucht, aber dabei nicht automatisch an eine Parkanlage denkt, der ist im Coulée verte genau richtig. Das grüne Band, das von den Parisern auch Promenade Palntée genannt wird, ist insgesamt fünf Kilometer lang und zieht sich entlang einer alten Eisenbahnstrasse im Osten von Paris.



Exzellenter Reiseführer für Frankreichreisende



Damit Sie sich bereits bei der Planung der Frankreichreise wohlfühlen, unterstützt die Webseite France-Voyage.com Frankreichfreunde resp. Touristen bei der Planung und Durchführung eines gelungenen Urlaubs. Mit 500.000 Seiten über den Tourismus in Frankreich ist France-Voyage.com eine wahre Fundgrube an praktischen und kulturellen Informationen zur Erkundung von Paris, aber auch aller anderen Regionen in Frankreich. Besonders ineressant ist, dass die Anreise zum Ziel thematisch bereichert werden so kann. So können beispielsweise Weingenießer sich die Reise nach Paris entsprechend ausgestalten, um auf der Fahrt interessante Weingüter mit Verkostung und Übernachtung kennenzulernen.