Einen Tag freier Eintritt im Pforzheimer 360° Gasometer - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Aus diesem Grund haben sich die Verantwortlichen des Parkhotel Pforzheim als Betreiber des Gasometers dazu entschlossen, eine Woche nachdem der Jubiläumsbesucher (oder Besucherin) gekommen ist, -auch als Dank an das treue Publikum- einen ganzen Tag lang die Pforten ohne Eintritt zu öffnen. Wann das jetzt sein wird, hängt davon ab, wie viele Besucher in den nächsten Tagen kommen werden und wann die halbe Million erreicht wird, so Wolfgang Trautz vom Gasometer. Jedenfalls wird der freie Öffnungstag über die Homepage des Gasometers (www.gasometer-pforzheim.de) veröffentlicht werden.

Der große Erfolg von ROM 312 lässt sich leicht erklären: das spektakuläre Panorama zählt mit zu den beeindruckendsten Panoramen, die Yadegar Asisi erschaffen hat, und passt ideal zu Pforzheim: die heutige Goldstadt wurde 90 n.Chr. von den Römern gegründet - und zwar als "Portus" (Hafen), in direkter Nähe zum heutigen Standort des Gasometers, der sich mittlerweile auch als attraktive Event-Location entwickelt hat.



Auf über 3.500m² Bildfläche zeigt das prächtige 360-Grad-Panorama den triumphalen Einzug Kaiser Konstantins und seiner Legionäre in Rom nach der siegreichen Schlacht gegen Konstantins Gegner Maxentius im Jahr 312. Auf einem 15 Meter hohen Podest lässt der Besucher seinen Blick über die antike Millionenstadt in der Blüte ihrer architektonischen Pracht schweifen - über die Tempel und Paläste zu den Basiliken und Thermen bis hin zu den Albaner Bergen am Horizont.

Heute wird die Hauptstadt Italiens stellenweise nur noch durch die Ruinen dieser Bauwerke geprägt, doch Asisi hat sie in seinem Panorama wieder zum Leben erweckt. Durch dieses Rundum-Erlebnis bekommt der Gast das Gefühl, in dieser bedeutenden Zeit der Geschichte unmittelbar dabei zu sein. Perfekt inszenierte Musik und ein abgestimmtes Licht- und Tonkonzept steigern die Dramaturgie des stetigen Wechsels von Tag und Nacht, deren Höhepunkte die Besucher stets aufs Neue berühren.

Zur bevorstehenden Weihnachts- und Winterferienzeit gibt es seitens des Gasometers einige Angebote, die von speziellen Kinderführungen bis hin zu Gutschein-Aktionen reichen.

Generell ist der Gasometer täglich von 10-18 Uhr geöffnet. An Weihnachten ist zwar am 24. Dezember geschlossen, dafür ist am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag offen. Am 31.12. ist zu, am 1. und 6. Januar dagegen geöffnet.

Weitere Infos: www.gasometer-pforzheim.de