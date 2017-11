Auch bei der diesjährigen vom 22. bis 24. Juni ausgetragenen DONAU CLASSIC wird wieder eine Vielzahl an automobilen Kostbarkeiten aus acht Jahrzehnten vertreten sein. Die Bandbreite reicht von edlen Vorkriegsraritäten bis hin zu ausgewählten Exoten und exklusiven Sportwagen der 1980er Jahre. Auf den folgenden Seiten haben wir Ihnen schon eine kleine Auswahl der besten Stücke in der Startaufstellung zusammengestellt, die für drei Tage die Straßen des Ingolstädter Umlands bevölkern werden. Über 650 reizvolle und erlebnisreiche Rallye-Kilometer führen das illustre Starterfeld durch die einzigartigen Bilderbuchlandschaften rund um Ingolstadt: durch das Donaumoos, den Naturpark Altmühltal und die Hallertau.



Traditioneller Auftakt der DONAU CLASSIC ist seit nun mehr als einem Jahrzehnt das Westpark Einkaufszentrum Ingolstadt. Am Donnerstag, den 22. Juni werden dort bereits ab 08:00 Uhr die ersten Oldies zur Startaufstellung erwartet. Pünktlich um 13:30 Uhr fällt der „Startschuss“ für die Startnummer 1 und unmittelbar danach ist dort bereits die erste Wertungsprüfung zu absolvieren. Die Donau-Ries-Tour führt über Bergheim, Kaisheim, Rain am Lech und den Schrannenplatz in Neuburg an der Donau zum für Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen spektakulären Tagesziel bei Audi Driving experience in Neuburg an der Donau.



Am Freitag, den 23. Juni steht die Altmühltal-Limes-Tour auf dem Programm, die in diesem Jahr am Enso Hotel In Ingolstadt beginnt. Zur Mittagesrast in der Ritterschänke Randeck führt die malerische Route die Teams über Wellheim, Eichstätt und Berching. Nach dem Restart in Randeck geht´s über Riedenburg, Beilngries, Denkendorf, und Kösching weiter und zurück nach Ingolstadt zum Tagesziel im Audi Forum.



Am Samstag, den 24. Juni ist mit der Hopfenland-Tour die letzte Tagesetappe der DONAU CLASSIC 2017 zu absolvieren. Gestartet wird im Audi Forum Ingolstadt. Bis zum Mittagsziel „Eisvogel“ in Bad Gögging kann das rollende Automobilmuseum am Flughafen Manching, in Geisenfeld, Vohburg, Stausacker, Kelheim, Saal a. d. Donau, Langquaid und Gaden ausführlichst in Augenschein genommen werden. Nach dem Restart am „Eisvogel“ um 13:00 Uhr geht’s allmählich auf die Zielgerade. Über die Limes-Therme, Geisenfeld, Pfaffenhofen, Winden, und Manching führen die letzten Kilometer der zwölften Auflage der DONAU CLASSIC zurück ins Audi Forum Ingolstadt, wo es zum letzten Mal bei der diesjährigen Donau Classic über die Zielrampe geht.



Weitere Informationen: www.donau-classic.de