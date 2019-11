Die Weihnachtsshopping-Trends 2019

3.5 out of 5 based on 2 votes

An Stelle eines Ausflugs in die hektische Stadt, lässt es sich bequem mit dem Handy vom Sofa aus shoppen. Eine aktuelle Umfrage von Deloitte zeigt: Rund 70 Prozent der Smartphone-Nutzer erledigen die Weihnachtseinkäufe in diesem Jahr über ihr Handy. Eine angenehme Customer-Journey und schnelle Transaktionen sind also unabdingbar für ein gutes Weihnachtsgeschäft. Die Analyse- und Datenexperten von App Annie haben einige spannende Zahlen zum diesjährigen Konsumverhalten ermittelt.

Black Friday und Cyber Monday: 2019 sprengt alle Shopping-Rekorde

Verbraucher weltweit verbringen mehr Zeit denn je in Shopping-Apps. So lässt sich prognostizieren, dass die Verweildauer in den bekannten Apps, wie Amazon und Zalando, in den Wochen des Black Fridays und des Cyber Mondays um rund 25 Prozent steigt. Wobei die Woche des Black Fridays in diesem Jahr Rekorde als größte Online-Shopping-Woche aller Zeiten aufstellen kann. In Anlehnung an die Trends der vergangenen Jahre, wird das Weihnachtsgeschäft über die zwei beliebten Tage wohl deutlich hinausgehen. Bereits vor dem Black Friday und zwei Wochen nach dem Cyber Monday wird die Nutzung von Shopping-Apps deutlich ansteigen. Die Prognose zeigt: In diesen vier Wochen verweilen Android-Nutzer weltweit, ausgenommen von China, bis zu 2,2 Milliarden Stunden in den bekannten Online-Shops.

Mit Blick auf Deutschland macht das eine Verweildauer von rund 75 Millionen Stunden. Das bedeutet ein beträchtliches Wachstum der Shopping-Zeiten, da Verbraucher noch bis Ende Dezember auf Geschenkejagd gehen. Während dieser vier Wochen werden die Deutschen 20 Prozent mehr Zeit in Shopping-Apps verbringen als in dem Monat vor der Woche des Black Fridays.

Digital-First Retailermachen es vor: Mit der Generation Z auf Schnäppchenjagd

Mit Kurs auf die Ferien, sollten sich Unternehmen vor allem die Generation Z vornehmen.Die Kaufkraft dieser neuen Konsumenten ist schon jetzt enorm. Alleine in den USA shoppen die 16-bis 22-jährigenjährlich für rund 44 Milliarden Dollar und beeinflussen geschätzt weitere 600 Milliarden Dollar an Konsumausgaben.Klarist, dass Digital-First Retailer,wie Amazon und Wish, sehr beliebt bei der Jugend sind. Das E-Commerce-Unternehmen Wish hat mit seiner Go-to-Market-Strategievor allem in den USA, Großbritannien und Kanada Erfolge gefeiert. Im Durchschnitt verbringen Nutzer rund drei Stunden täglich mit ihrem Smartphone, das somit die perfekte Schnittstelle zum Einzelhandel ist.Vor allem in den Wochen um die Feiertage sowie Black Friday und Cyber Monday, müssen sich Händler auf enormen digitalen Zustrom vorbereiten, um nahtlose als auch personalisierte Erlebnisse zu garantieren, insbesondere für Digital Natives.



