Großer Fasnachtsumzug am 15. Februar 2015 in Innsbruck

Rau, bunt, facettenreich - das Axamer Wampelerreiten gehört zu den Tiroler Fasnachtsbräuchen, und ist in seiner Art doch besonders. Am Sonntag, 15. Februar, ist es im Rahmen des Fasnachtsumzugs wieder so weit: im nahe bei Innsbruck gelegenen Axams sind die Wampeler, ihre Reiter, Tuxer, Flitscheler und zahlreiche andere urtümliche Gestalten los. Nur alle vier Jahre findet der große Umzug statt, bei dem die namengebenden Wampeler im Mittelpunkt des Geschehens stehen.