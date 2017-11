50 Jahre OTTO Bühnenjubiläum auf DVD - Kunstbox und Reisekoffer - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Otto und die Ottifanten feiern und Sie sind dabei In Deutschland gibt es bestimmt niemanden, der den Blödelbarden OTTO nicht kennt oder zumindest seine witzig skurlien Ottifanten nicht schon einmal gesehen hat. Unvergesslich sind seine frühen Jahre als Otto der rasende Reporter, Frau Suhrbier oder sein bester Gag "Augen an Großhirn, ich sehe was, was Du nicht siehst.... Die ganze Nation erfreute sich an seinen Späßen mit und ohne Gitarre. Es war eine Zeitenwende der Comedy für ganz Deutschland und viele liebten seine freche Art und Weise, wie er so manchen Spiegel den Zusehern vor dem TV-Gerät vor das Gesicht gehalten hat.