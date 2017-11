Der kostenfreie iThinkOfYou-Chat versendet Textnachrichten und kann einige, wenn nicht sogar alle SMS untereinander ersparen! Sollte eine Chatnachricht einmal nicht das richtige sein, wartet der QuickDial Screen mit der Möglichkeit anzurufen, sowie SMS und E-Mail zu schreiben.



Wer vor Sehnsucht schmachtet kann bei längerer Abwesenheit alle Herzen und Nachrichten der Vergangenheit noch einmal ansehen!



Die Uhrzeit unter dem Herz zeigt, wann der letzte Herzschlag eingegangen ist. Gerade bei Auslandsreisen eine tolle Möglichkeit Geld zu sparen und sich trotzdem in Erinnerung zu rufen. Die History dokumentiert alle Herzschläge und Nachrichten und hält sie wiederaufrufbar bereit. Wenn einmal keine Internetverbindung besteht, merkt sich die App alle Herzschläge und Nachrichten und versendet diese selbstständig, sobald wieder eine Internetverbindung besteht!



Mit iThinkOfYou findet jeder das richtige Herz zu jedem Anlass. "Guten Morgen", "Gute Nacht", "Good Luck", "I´m sorry", "Merry Christmas" oder "Have a nice day" – diese und viele andere liebevoll gestaltete Herzen gibt es im InAppStore!



Es ist keine Anmeldung und damit keine Angabe von persönlichen Daten notwendig und somsit werden keinerlei personenbezogenen Informationen gespeichert! Alle Texte sind deshalb anonym und werden nach Verschicken automatisch auf dem iThinkofYou-Server gelöscht. Privatsphäre ist also nicht nur ein Versprechen, sondern Teil des Konzeptes!



iThinkOfYou wurde speziell für iPhone, iPad und iPod Touch entwickelt und kostet im Applestore nur 79 cents.



Produktdaten:



- keine Registrierung oder Anmeldung

- kostenfreier Chat (schneller als SMS)

- Push Benachrichtigungen

- Kurzwahl, E-Mail, SMS

- immer neue Herz-Animationen



Das App ist hier erhältlich http://itunes.apple.com/de/app/id389126952?mt=8